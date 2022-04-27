***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2022 19:07
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul'da ortaklardan gelen önerinin oylanması sonucunda yönetim kurulu kararı değiştirilerek onaylanmıştır.
Karar Tarihi 23.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 23.05.2022 23.05.2022 25.05.2022 24.05.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 1.500.000 300
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 28.500.000 300
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.615.441,36
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 160.627.359 145.171.059,3
4. Vergiler ( - ) 42.654.486 33.688.800,45
5. Net Dönem Kârı 117.972.873 111.482.258,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 117.972.873 111.482.258,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 117.972.873 111.482.258,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 500.000
* Bedelsiz 30.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 29.500.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.950.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 55.022.873
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.350.000 1,14 2,7 270
B Grubu 25.650.000 21,74 2,7 270
TOPLAM 27.000.000 22,88
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerini brüt 160.627.359- TL kârla kapatmıştır. Bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve sonra kalan net 117.972.873-TL tutarındaki dağıtılabilir kârımız üzerinden ödenmiş sermayeye göre
-
Brüt % 300, Net %270 oranında kâr payının nakit olarak 23
Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasına,
- 30.000.000 TL'nin de sermayeye ilave edilerek yasal işlemleri tamamlanmasından sonra % 300 oranında hisse senedi olarak ortaklarımıza dağıtılmasına
- Kalan miktardan II. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024487
BIST