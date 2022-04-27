***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul onayına sunulan kar dağıtım teklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul'da ortaklardan gelen önerinin oylanması sonucunda yönetim kurulu kararı değiştirilerek onaylanmıştır.Karar Tarihi 23.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Peşin 3,0000000 300 10 2,7000000 270Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.05.2022 23.05.2022 25.05.2022 24.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 1.500.000 300B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 28.500.000 300Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Kâr Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.615.441,36* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 160.627.359 145.171.059,34. Vergiler ( - ) 42.654.486 33.688.800,455. Net Dönem Kârı 117.972.873 111.482.258,856. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 117.972.873 111.482.258,85Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 117.972.873 111.482.258,8511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 500.000* Bedelsiz 30.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 29.500.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.950.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 55.022.87320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.350.000 1,14 2,7 270B Grubu 25.650.000 21,74 2,7 270TOPLAM 27.000.000 22,88Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz 2021 yılı faaliyetlerini brüt 160.627.359- TL kârla kapatmıştır. Bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve sonra kalan net 117.972.873-TL tutarındaki dağıtılabilir kârımız üzerinden ödenmiş sermayeye göreBrüt % 300, Net %270 oranında kâr payının nakit olarak 23Mayıs 2022 tarihinde dağıtılmasına,- 30.000.000 TL'nin de sermayeye ilave edilerek yasal işlemleri tamamlanmasından sonra % 300 oranında hisse senedi olarak ortaklarımıza dağıtılmasına- Kalan miktardan II. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024487BIST