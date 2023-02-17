***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Geçiş Süreci Spk OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih 2023/11 sayılı bülteni ile şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine kurulca izin verildiği ve bu amaçla esas sözleşmenin 6.ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş veridiği ilan edilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114820BIST