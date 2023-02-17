***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2023 16:13
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Geçiş Süreci Spk Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih 2023/11 sayılı bülteni ile şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine kurulca izin verildiği ve bu amaçla esas sözleşmenin 6.ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş veridiği ilan edilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114820
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0276
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.115,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.115,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUVVA
|44,00
|1.820.719
|% 5,77
|
|SNICA
|26,86
|88.148.413
|% 5,33
|
|ENSRI
|21,12
|4.139.641
|% 4,45
|
|IZINV
|20,44
|5.738.196
|% 4,23
|
|OBASE
|16,57
|7.253.804
|% 3,30
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8598
|18,8638
|% 0,09
|
|Euro
|20,1128
|20,1161
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,6121
|22,7255
|% 0,36
|
|Frank
|20,2913
|20,4135
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0170
|5,0421
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|2,53
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|-22,00
|
|Yarım
|3.697
|3.736
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-2,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem