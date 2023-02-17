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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2023 16:13
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Geçiş Süreci Spk Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih 2023/11 sayılı bülteni ile şirketimiz sermayesinin 600.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine kurulca izin verildiği ve bu amaçla esas sözleşmenin 6.ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş veridiği ilan edilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114820


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