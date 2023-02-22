***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçiş Süreci Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Ek Açıklamalar600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik, 30 Mart 2023 tarihindeki genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni-Spk Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116136BIST