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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2023 18:37
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına Geçiş Süreci Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişiklik, 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni-Spk Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129913


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