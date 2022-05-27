***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirmesi sonucunda, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AA- (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032965BIST