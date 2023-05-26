***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirmesi sonucunda Şirketimizin kredi derecelendirme notları, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu bir kademe artarak "AA (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+ (tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak güncellenmiştir. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları ve görünümlerine paralel olarak "BB/Negatif" olarak güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154128BIST