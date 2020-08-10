***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAliağa belediyesi tarafından 10.08.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazı ile, Belediye encümeninin 29.07.2020 tarihindeki toplantısında, mülkiyeti şirketimize ait olan ve konteyner stok sahası olarak kullandığımız alandaki zemine ruhsat almaksızın beton atılmasının imar kanununa aykırılık teşkil ettiğinden bahisle, aynı kanunun 42/2 a,b,c, bentlerine göre 395.542,37 TL, ç bendine göre de 7.889.583,53 TL idari para cezası verilmesi kararı alındığı bildirilmiştir.Belediye Encümen kararları birer idari işlem olmak yönü ile, itiraza konu edilebilen, itiraz aşamasında düzeltilebilen, itirazın reddi halinde ise dava yolu ile iptal edilebilir kararlardır.Bu itibarla, şirketimiz hukuk birimlerince anılan kararlara kanuni süresi içinde dava yolu ile itiraz edilecek ve gelişmeler hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867478BIST