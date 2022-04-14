***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut liman tesisleriminiz her birinin 100'er metre uzatılması için planlanmış bulunan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi için, T.C. Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28.01.2022 tarih ve 2824510 sayılı yazısı ile verilen "ÇED Olumlu Kararının" iptali istemiyle, T.C Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6.İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda 2022/555 Esas numarası ile dava açılmış olduğu 17.03.2022 tarihinde bildirilmişti.Davacının, yürütmenin durdurulması talebiyle bakanlık aleyhine açtığı bu davaya, İzmir 6.İdare Mahkemesi 2022/555 esas numarasıyla, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca bu karara itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olarak karar vermiştir.Söz konusu dava kararı şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020661BIST