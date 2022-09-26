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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2022 14:45
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı iskele kapasite artışı ve tarama projesi için almış olduğu ÇED raporuna yapılan itirazı görüşen İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin E:2022/555  K:2022/1426 sayılı kararı ile, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28.01.2022 tarih ve 6550 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirme olumlu" kararı iptal edilmiştir. Müdahilliği kabul edilen Şirketimiz anılan karar için süresi içinde temyiz başvurusunda bulunacak olup konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşacağını ve ayrıca söz konusu kararın Şirketimizin faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin bulunmadığı hususunu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065215


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Riyal 4,8910 4,9155 % 0,24  
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14:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 -3,61  
Altın Gr. 973 973 -0,43  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -25,00  
Tam 6.641 6.722 -40,00  
Yarım 3.231 3.289 -12,00  
Çeyrek 1.620 1.640 -10,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,72 -0,17  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 -0,11  
B. Petrol 84,16 84,16 -0,87  
Seans Raporu 14:34
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