***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 14:45
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı iskele kapasite artışı ve tarama projesi için almış olduğu ÇED raporuna yapılan itirazı görüşen İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin E:2022/555 K:2022/1426 sayılı kararı ile, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 28.01.2022 tarih ve 6550 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirme olumlu" kararı iptal edilmiştir. Müdahilliği kabul edilen Şirketimiz anılan karar için süresi içinde temyiz başvurusunda bulunacak olup konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşacağını ve ayrıca söz konusu kararın Şirketimizin faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin bulunmadığı hususunu kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065215
BIST
14:353.240
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -41,31
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.232
14:3518,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
14:3517,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
14:35973,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 973,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler14:34
|GRNYO
|4,62
|6.689.952
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.050.925
|% 9,96
|
|KATMR
|1,80
|320.854.150
|% 9,76
|
|TEKTU
|2,16
|64.082.948
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.885.363
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|370.970.069
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|891.110
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|318.288.710
|% -9,97
|
|SASA
|64,40
|1.874.399.116
|% 4,04
|
|THYAO
|69,20
|1.810.268.784
|% -2,33
|
|VESTL
|38,96
|1.559.283.078
|% 8,95
|
|HEKTS
|52,00
|1.297.405.464
|% 2,77
|
|YKBNK
|6,70
|1.092.410.536
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,28
|443.951.766
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|320.854.150
|% 9,76
|
|YKBNK
|6,70
|1.092.410.536
|% -3,46
|
|EKGYO
|3,90
|566.105.694
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,40
|1.026.218.084
|% -5,49
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4480
|18,4585
|% 0,24
|
|Euro
|17,8287
|17,8398
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,8756
|19,9752
|% -0,26
|
|Frank
|18,5384
|18,6501
|% -0,74
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-3,61
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-25,00
|
|Tam
|6.641
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.231
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,87
|
Seans Raporu
14:34
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, TAVHL
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14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TTKOM, SASA
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 65 kaybederek (% -1.64 ) 2, 861
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, ELITE, GRNYO, TEKTU
-
14:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, COSMO, TSKB, SKBNK, ISGYO, PINSU