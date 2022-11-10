***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 14:32
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Finansman Müdürlüğü görevini üstlenen Sayın Yüksel Tükenmez 28.09.2022 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için aday değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu görev için yapılacak atama ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079185
BIST
14:204.425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 64,04
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:2018,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:2018,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1191
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:201.021,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.021,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:20
|ERCB
|114,40
|63.665.259
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|241.321.061
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.262.145
|% -9,96
|
|ARASE
|178,80
|181.923.891
|% -8,78
|
|KLMSN
|16,84
|73.642.870
|% -8,48
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|GOLTS
|122,10
|130.608.585
|% -7,78
|
|THYAO
|111,90
|4.552.325.534
|% 0,63
|
|TCELL
|32,22
|2.566.085.422
|% 0,25
|
|ODAS
|9,83
|2.142.802.546
|% 0,41
|
|EREGL
|34,62
|2.121.888.763
|% -0,29
|
|ASELS
|38,02
|1.976.695.641
|% 0,74
|
|EKGYO
|5,15
|1.349.715.744
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.142.802.546
|% 0,41
|
|PETKM
|14,48
|1.961.339.108
|% 2,40
|
|TTKOM
|14,63
|1.872.071.252
|% 5,40
|
|YKBNK
|9,62
|1.187.499.491
|% 3,78
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5972
|18,6019
|% 0,08
|
|Euro
|18,5031
|18,5069
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,1326
|21,2386
|% 0,55
|
|Frank
|18,7342
|18,8471
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,18
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,18
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|-19,00
|
|Tam
|6.811
|6.860
|0,00
|
|Yarım
|3.319
|3.354
|0,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|-0,59
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35NTGAZ
Yüzde 6.42 oranında artışla 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 454, 795 adet işlem
-
14:34INVEO
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 083, 943 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 37 artarak (% 1.21 ) 4, 816
-
14:33XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 50, 934.00 milyon TL de
-
14:33KONKA
Yüzde 9.81 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 751 adet işlem