***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Finansman Müdürlüğü görevini üstlenen Sayın Yüksel Tükenmez 28.09.2022 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için aday değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu görev için yapılacak atama ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079185BIST