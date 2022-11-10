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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2022 14:32
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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       Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Finansman Müdürlüğü görevini üstlenen Sayın Yüksel Tükenmez 28.09.2022 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için aday değerlendirme süreci devam etmekte olup, bu görev için yapılacak atama ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079185


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Yarım 3.319 3.354 0,00  
Çeyrek 1.664 1.676 0,00  
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Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,09  
B. Petrol 92,06 92,06 -0,59  
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