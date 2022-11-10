***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 18:21
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içinde bulunan faaliyet alanlarımızda mevcut haliyle kullanılmakta olan yatırımımız için 16 yıl önce (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan 17 Şubat 2006 tarihli "ÇED Olumlu Belgesi" için iptal davası açılmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı açılan bu davaya Şirketimizce müdahil olma kararı verilmiş olup mevcut durumda Şirketimizin faaliyetlerini etkileyecek bir durum olmadığını ve konu hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağımızı saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079277
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,4959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0919
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4628
18:0518,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2201
|Açılış
|: 18,7200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.039,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.039,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.045,24
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|41,80
|35.352.890
|% 10,00
|
|GARFA
|22,00
|7.719.750
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.791.273
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|78.698.427
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|135.378.603
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.946.126
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.910.896
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.980.922
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.692.140
|% -9,89
|
|ROYAL
|5,40
|836.114
|% -9,85
|
|EREGL
|37,54
|9.676.788.945
|% 8,12
|
|THYAO
|113,40
|8.221.987.236
|% 1,98
|
|ASELS
|38,04
|4.604.252.166
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.450.352.970
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.519.919.517
|% 3,03
|
|YKBNK
|9,77
|3.118.732.708
|% 5,39
|
|ODAS
|9,98
|3.147.726.299
|% 1,94
|
|ISCTR
|9,40
|2.702.655.610
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4746
|18,4959
|% -0,49
|
|Euro
|18,7739
|18,8461
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,5230
|21,6310
|% 2,41
|
|Frank
|19,0269
|19,1416
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9044
|4,9290
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|44,17
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|21,77
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.901
|6.992
|132,00
|
|Yarım
|3.363
|3.419
|65,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.709
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|0,27
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
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17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
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17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem