***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içinde bulunan faaliyet alanlarımızda mevcut haliyle kullanılmakta olan yatırımımız için 16 yıl önce (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan 17 Şubat 2006 tarihli "ÇED Olumlu Belgesi" için iptal davası açılmış olduğu tarafımıza bildirilmiştir.Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı açılan bu davaya Şirketimizce müdahil olma kararı verilmiş olup mevcut durumda Şirketimizin faaliyetlerini etkileyecek bir durum olmadığını ve konu hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağımızı saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079277BIST