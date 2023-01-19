***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 10:50
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.01.2023 tarihli toplantısında Sayın Umur Güven'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103134
BIST
10:375.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 32,91
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.417
En Düşük
5.349
10:3718,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:3720,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0465
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3341
En Düşük
20,2399
10:371.153,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.153,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:35
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|170.664.912
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|108.022.662
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|13.155.859
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.970.294
|% 9,93
|
|ARMDA
|307,70
|7.878.241
|% -7,51
|
|KERVN
|0,99
|4.538.022
|% -4,81
|
|KZBGY
|27,96
|120.800.577
|% -4,05
|
|SEGYO
|2,39
|13.117.872
|% -3,63
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|THYAO
|151,50
|2.643.288.797
|% 1,61
|
|EREGL
|40,98
|1.525.584.070
|% 0,99
|
|KRDMD
|19,68
|1.275.089.079
|% 1,34
|
|ASELS
|62,35
|1.068.640.936
|% -1,11
|
|TUPRS
|584,10
|646.872.541
|% -0,32
|
|KRDMD
|19,68
|1.275.089.079
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,49
|419.109.367
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,70
|373.513.566
|% 0,41
|
|EREGL
|40,98
|1.525.584.070
|% 0,99
|
|PETKM
|18,45
|597.327.894
|% 1,15
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7966
|18,7986
|% 0,00
|
|Euro
|20,3218
|20,3353
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1011
|23,2169
|% -0,09
|
|Frank
|20,4265
|20,5496
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9889
|5,0139
|% 0,02
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.827
|7.899
|20,00
|
|Yarım
|3.814
|3.865
|9,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,58
|