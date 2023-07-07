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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2023 14:32
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin mevcut liman tesisindeki iskelelerimizin 100'er mt. uzatılması için planlanan   "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması"  projesi ile ilgili olarak almış olduğumuz 28.01.2022 tarih ve 6550 sayılı "ÇED Olumlu Kararı"nın iptali istemiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine davalar açıldığı ve Şirketimizin de bu davalarda hak sahibi olarak müdahil olma kararı aldığı daha önceki özel durum açıklamalarımızla duyurulmuştu.
Açılmış olan davalarda şirketimizin 28.01.2022 tarih ve 6550 sayılı ÇED olumlu kararı ilk derece mahkemelerinde iptal edilmiş olup, davalı bakanlık ve müdahil sıfatıyla şirketimiz, ilk derece mahkemelerinin kararlarının iptali için DANIŞTAY'a temyiz müracaatı yapmıştı.
Temyiz incelemelerini yapan Danıştay 6. Dairesi, şirketimiz ÇED Olumlu raporu aleyhine açılmış bulunan davaları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2(i) maddesi uyarınca  AÇILMIŞ DAVALARIN KARAR DÜZELTME YOLU KAPALI OLARAK reddine karar vermiştir.
Şirketimiz tarafından yapılması planlanan mevcut iskelelerin 100'er metre uzatılması için alınmış olan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması  ÇED olumlu belgesi" yürürlüktedir.
Kamuoyuna ve Sayın Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167233


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