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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2023 14:35
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Aliağa İlçesi, Çakmaklı Mahallesi sınırları içinde bulunan faaliyet alanlarımızda halen mevcut haliyle kullanılmakta olan yatırımımız için 16 yıl önce (mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan 17 Şubat 2006 tarihli ÇED Olumlu Belgesinin iptali için, bölgemizde faaliyette bulunan özel bir iskele tarafından dava açıldığı tarafımızca özel durum açıklaması ile kamuoyuna bildirilmişti.
Anılan dava için İzmir 6. İdare mahkemesi süre aşımı nedeniyle davanın reddine karar vermiş olup, bu karar davacı tarafından Danıştay'a temyiz edilmiştir.
Danıştay 6. Dairesi yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE karar vermiştir.
Bu durumda 17 Şubat 2006 tarihli ÇED Olumlu Belgesi geçerliliğini korumakta olup dava ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167236


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