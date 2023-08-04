***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 13:09
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.08.2021 Tarihinde açıklamasını yaptığımız Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 21-38/543-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında,
Rekabet Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli 23-36/670-226 sayılı kararıyla, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4.Maddesi'nin ihlal edilmediğine, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180657
BIST
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15:037.329
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 106,99
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0416
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0329,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0401
|Açılış
|: 29,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:031.675,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.675,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:02
|BIENY
|68,75
|1.329.669.013
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.165.865
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|705.891.533
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.964.964
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.703.048
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|42.768.652
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.151.367
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|THYAO
|239,30
|4.765.778.152
|% 1,83
|
|ASTOR
|113,00
|4.691.799.203
|% -0,18
|
|EREGL
|40,84
|3.635.011.801
|% 1,09
|
|KONTR
|246,20
|3.171.377.190
|% -2,19
|
|EKGYO
|8,92
|2.923.300.908
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,92
|2.923.300.908
|% 0,68
|
|YKBNK
|14,40
|2.352.729.760
|% 2,42
|
|CEMAS
|3,26
|462.671.102
|% 4,49
|
|ISCTR
|15,89
|2.136.729.583
|% 3,45
|
|GSDHO
|4,77
|579.207.223
|% 0,85
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9711
|26,9998
|% 0,20
|
|Euro
|29,5535
|29,5602
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,1556
|34,3269
|% 0,01
|
|Frank
|30,6259
|30,8104
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1749
|7,2109
|% 0,15
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,08
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|11.177
|11.346
|-30,00
|
|Tam
|10.932
|11.007
|-97,00
|
|Yarım
|5.470
|5.529
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.764
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|-0,13
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,36
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 75, 941.00 milyon TL de
-
15:17BRSAN
Yüzde 4.49 oranında artışla 332.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 242 adet işlem
-
15:15CELHA
Yüzde 5.87 oranında artışla 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 572 adet işlem
-
15:13ICUGS
Yüzde 5.79 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GARAN, AKBNK