***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 11:38
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinde 5-7 olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının, II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin yönetim kurulunun yapısını belirleyen hükümleri kapsamında 7-9 olarak değiştirilmesi için, şirket esas sözleşmesinin 12.maddesine ait tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252917
BIST
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12:189.149
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 86,74
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:1831,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:1833,9832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1303
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:182.044,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,01
|Açılış
|: 2.044,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.490.669
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|103.962.842
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.146.550
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.516.527
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.152.172
|% -9,97
|
|KARTN
|115,60
|255.098.955
|% -6,47
|
|YAPRK
|375,25
|182.404.589
|% -4,70
|
|EREGL
|45,96
|5.465.519.972
|% -2,00
|
|THYAO
|281,75
|3.241.245.985
|% 2,08
|
|PGSUS
|873,50
|3.220.049.192
|% 2,10
|
|REEDR
|67,60
|2.130.958.445
|% 7,39
|
|MIATK
|73,70
|2.060.485.196
|% 3,44
|
|EREGL
|45,96
|5.465.519.972
|% -2,00
|
|ISCTR
|10,98
|800.960.173
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,28
|765.763.582
|% 1,17
|
|ZOREN
|5,45
|310.886.394
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,32
|1.160.091.405
|% 1,39
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2226
|31,2264
|% 0,08
|
|Euro
|33,9668
|33,9832
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4372
|39,6349
|% 0,13
|
|Frank
|35,4114
|35,6248
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3014
|8,3430
|% 0,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
|
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