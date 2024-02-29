***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinde 5-7 olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının, II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin yönetim kurulunun yapısını belirleyen hükümleri kapsamında 7-9 olarak değiştirilmesi için, şirket esas sözleşmesinin 12.maddesine ait tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252917BIST