***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 00:43
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için önerilen Sayın Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış olup , yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260837
BIST
'
18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0107
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,3854
En Düşük
32,2504
18:0535,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,2258
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,6090
En Düşük
35,2593
18:052.274,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,01
|Açılış
|: 2.274,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.277,06
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3531
|32,3607
|% -0,03
|
|Euro
|35,3675
|35,6090
|% 0,64
|
|Sterlin
|42,2780
|42,4899
|% -0,01
|
|Frank
|37,2987
|37,4856
|% 0,03
|
|Riyal
|8,8172
|8,8614
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|908,19
|911,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,98
|1.025,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.185,82
|2.186,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
-
17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında