***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için önerilen Sayın Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış olup , yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260837BIST