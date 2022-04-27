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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2022 19:43
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muz 27 Nisan 2022 tarihinde Saat 16:30'da yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında Genel Kurul'ca alınan ve dönem karından karşılanmak üzere 30.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilerek %300 oranında bedelsiz hisse senedi ihraç edilmesi kararına binaen mevzuat gereği yapılması gereken müracaatların ve yasal işlemlerin başlatılarak sermayemizin 40.000.000 TL çıkarılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024507


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EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
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