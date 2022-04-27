***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Dönem Karından Yapılacak Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 NâmaB Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muz 27 Nisan 2022 tarihinde Saat 16:30'da yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında Genel Kurul'ca alınan ve dönem karından karşılanmak üzere 30.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilerek %300 oranında bedelsiz hisse senedi ihraç edilmesi kararına binaen mevzuat gereği yapılması gereken müracaatların ve yasal işlemlerin başlatılarak sermayemizin 40.000.000 TL çıkarılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024507BIST