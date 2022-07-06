***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Onaylı Tadil MetniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 NâmaB Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde No:6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2022SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulunda alınan karar gereği, 10.000.000 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı onayı, T.C. Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin ekli şekli ile tadili için Olağanüstü Genel Kurul akdedilmesi gerekmiş olup, bu nedenle 05 Ağustos 2022 Cuma günü, saat 14:00'da, 25. Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliağa İzmir adresindeki tesislerimizde aşağıdaki gündeme göre Olağanüstü Genel Kurulumuzun toplanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042254BIST