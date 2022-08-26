***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.08.2022 08:43
18.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin,tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 25.08.2022 tarihli ve 2022/43 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058474
BIST
10:573.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 15,21
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.149
10:5718,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:5718,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:571.024,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.024,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:57
|VAKBN
|6,05
|191.884.389
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.216.833
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.864.413
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|5.098.816
|% -9,93
|
|MTRKS
|73,10
|16.735.656
|% -9,02
|
|BJKAS
|6,95
|156.133.245
|% -5,05
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISCTR
|8,07
|2.235.340.856
|% 2,93
|
|AKBNK
|12,42
|2.050.743.382
|% 3,67
|
|YKBNK
|6,83
|1.926.943.901
|% 4,12
|
|GARAN
|27,24
|1.560.733.748
|% 5,75
|
|THYAO
|70,25
|1.440.268.577
|% -0,07
|
|YKBNK
|6,83
|1.926.943.901
|% 4,12
|
|ISCTR
|8,07
|2.235.340.856
|% 2,93
|
|EKGYO
|3,93
|1.023.492.170
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,42
|2.050.743.382
|% 3,67
|
|HALKB
|7,09
|885.460.108
|% 9,24
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1782
|18,1852
|% 0,12
|
|Euro
|18,1374
|18,1482
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,3695
|21,4767
|% -0,31
|
|Frank
|18,7714
|18,8845
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8268
|4,8510
|% 0,11
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-7,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.849
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,28
|