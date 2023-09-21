***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 2.000.000 3.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 NâmaB Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 38.000.000 57.000.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 40.000.000 60.000.000,000 150,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.09.2023 tarihli kararı doğrultusundaŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.Alınan bu karar çerçevesinde çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %150 oranında artılması için mevzuat gereği yapılması gereken müracaatların ve yasal işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196716BIST