***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadilinin Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 2.000.000 3.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 NâmaB Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 38.000.000 57.000.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 40.000.000 60.000.000,000 150,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.12.2023İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.12.2023SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin değişiklik İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.12.2023 tarihinde tescil edilerek 28.12.2023 tarih ve 10989 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sozlesme Metni Spk Onaylı.pdfEK: 3 Ticaret Sicil Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230231BIST