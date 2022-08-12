***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 16:42
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. İşçilik Hizmetleri 10.000,00 9.400,00 TRY 94,00 İşçlik Hizmet Alımı
Keyege Ticaret LTD.ŞTİ. Kimyevi Gübre Ticareti 220.000,00 110.000,00 TRY 50 İştirak
Nemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş Klavuzluk ve Römorkör hizmetleri 60.000,00 10.000,00 TRY 16,7 İştirak
Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. Konteyner Terminal İşletmeciliği 77.827.100,00 77.827.100,00 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055059
BIST
16:352.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:3517,9547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:3518,4604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0722
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4356
16:351.036,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.036,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,29
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TKNSA
|9,57
|271.457.646
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.517.273
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.444.762
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.307.687
|% 9,96
|
|AKENR
|1,99
|117.330.011
|% -9,13
|
|PAMEL
|170,50
|19.137.960
|% -8,92
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.860.582
|% -6,45
|
|YYAPI
|1,14
|21.295.771
|% -5,79
|
|THYAO
|62,50
|4.727.303.014
|% 1,79
|
|AKBNK
|10,21
|1.759.878.165
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|SISE
|24,22
|1.478.831.758
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,90
|1.467.526.481
|% -0,99
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|ODAS
|4,03
|1.043.220.779
|% 2,54
|
|EKGYO
|3,63
|844.888.379
|% -0,55
|
|VAKBN
|4,57
|827.873.386
|% 3,63
|
|DOHOL
|4,45
|792.610.540
|% -0,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9443
|17,9469
|% 0,05
|
|Euro
|18,4516
|18,4669
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,6914
|21,8002
|% -0,65
|
|Frank
|18,9907
|19,1051
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7681
|4,7921
|% 0,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.037
|3,84
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.947
|7.001
|9,00
|
|Yarım
|3.385
|3.423
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|-1,46
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:57KLSYN
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 398, 177 adet işlem
-
16:55PEGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 190, 509 adet işlem
-
16:54OSMEN
Yüzde 6.00 oranında artışla 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 807 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 37, 001.00 milyon TL de
-
16:53DESA
Yüzde 5.79 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 078 adet işlem