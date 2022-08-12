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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.08.2022 16:42
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. İşçilik Hizmetleri 10.000,00 9.400,00 TRY 94,00 İşçlik Hizmet Alımı
Keyege Ticaret LTD.ŞTİ. Kimyevi Gübre Ticareti 220.000,00 110.000,00 TRY 50 İştirak
Nemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş Klavuzluk ve Römorkör hizmetleri 60.000,00 10.000,00 TRY 16,7 İştirak
Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. Konteyner Terminal İşletmeciliği 77.827.100,00 77.827.100,00 TRY 100 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055059


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 9,57 271.457.646 % 10,00  
POLHO 6,38 126.517.273 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 103.444.762 % 9,99  
BARMA 47,90 55.307.687 % 9,96  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 17,9443 17,9469 % 0,05  
Euro 18,4516 18,4669 % -0,35  
Sterlin 21,6914 21,8002 % -0,65  
Frank 18,9907 19,1051 % -0,02  
Riyal 4,7681 4,7921 % 0,09  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 6,38  
Altın Gr. 1.036 1.037 3,84  
Cumhuriyet 6.906 7.010 -14,00  
Tam 6.947 7.001 9,00  
Yarım 3.385 3.423 5,00  
Çeyrek 1.698 1.711 2,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 0,19  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,08  
B. Petrol 98,14 98,14 -1,46  
Seans Raporu 16:35
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