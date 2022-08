***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEge Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. İşçilik Hizmetleri 10.000,00 9.400,00 TRY 94,00 İşçlik Hizmet AlımıKeyege Ticaret LTD.ŞTİ. Kimyevi Gübre Ticareti 220.000,00 110.000,00 TRY 50 İştirakNemrut Klavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş Klavuzluk ve Römorkör hizmetleri 60.000,00 10.000,00 TRY 16,7 İştirakTce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. Konteyner Terminal İşletmeciliği 77.827.100,00 77.827.100,00 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055059BIST