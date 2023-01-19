***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2023 10:50
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
UMUR GÜVEN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0232 6251250 umur.guven@egegubre.com.tr
MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0232 6251250 sukru.onder@egegubre.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103136
BIST
10:535.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,51
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.421
En Düşük
5.349
10:5318,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:5320,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0515
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3444
En Düşük
20,2399
10:531.155,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.155,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.156,22
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:53
|VKING
|38,50
|842.342
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|171.822.824
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|109.268.159
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|16.816.436
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.018.321
|% 9,93
|
|ARMDA
|308,30
|8.503.970
|% -7,33
|
|KERVN
|0,99
|132.187
|% -4,81
|
|TERA
|24,02
|6.042.829
|% -3,92
|
|KZBGY
|28,04
|134.729.114
|% -3,77
|
|SASA
|119,20
|182.562.758
|% -3,09
|
|THYAO
|151,40
|3.352.663.669
|% 1,54
|
|EREGL
|40,82
|1.773.720.517
|% 0,59
|
|KRDMD
|19,54
|1.448.527.885
|% 0,62
|
|ASELS
|62,10
|1.246.689.700
|% -1,51
|
|TUPRS
|580,30
|860.687.824
|% -0,97
|
|KRDMD
|19,54
|1.448.527.885
|% 0,62
|
|YKBNK
|9,71
|581.132.200
|% 0,52
|
|EKGYO
|8,44
|492.785.510
|% 0,24
|
|AKBNK
|17,54
|786.411.334
|% 1,04
|
|EREGL
|40,82
|1.773.720.517
|% 0,59
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7927
|18,7986
|% 0,00
|
|Euro
|20,3189
|20,3391
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,1166
|23,2326
|% -0,03
|
|Frank
|20,4418
|20,5650
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9891
|5,0141
|% 0,02
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|9,19
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|5,26
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.848
|7.916
|37,00
|
|Yarım
|3.824
|3.874
|18,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.937
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|0,01
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,50
|