***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNitron Group LLC ve Dreymor PTE LTDVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditifYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar04.06.2021 tarihinde KAP'ta Yeni İş İlişkisi olarak açıkladığımız 20.000 Ton (8.000.000 USD) ihracat siparişimizin, 16.766 Tonluk (6.626.345 USD) kısmı 30.06.2021 Tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Kalan 3.230 Ton NP Gübresinin ihracatı önümüzdeki bir hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945799BIST