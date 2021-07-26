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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.07.2021 17:47



***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Nitron Group LLC ve Dreymor PTE LTD
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

04.06.2021 tarihinde KAP'ta yeni iş ilişkisi olarak açıkladığımız ihracat siparişimiz 17.07.2021 tarihinde 19.766,36 Ton NP Gübresi ve 7.808.345,45 Usd olarak tamamlanmış ve mal bedelleri hesabımıza geçmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951823


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