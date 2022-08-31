***EGGUB* *IMASM* *DOGUB* *OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.08.2022 09:14
***EGGUB******IMASM******DOGUB******OSTIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOGUB, EGGUB, IMASM, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059003
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
18:0518,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1948
18:051.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.007,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,15
|462.784.187
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1788
|18,2021
|% 0,00
|
|Euro
|18,2419
|18,2526
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,1820
|21,2882
|% 0,36
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.831
|-1,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,06
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|0,97
|