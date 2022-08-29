***EGGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2022 15:58
***EGGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EGGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Gençer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058871
BIST
16:073.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 15,44
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:0718,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:0718,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0935
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:071.016,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.016,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DYOBY
|18,64
|64.754.547
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.009.694
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.945.997.138
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.516.119
|% 9,91
|
|KONTR
|212,90
|332.436.860
|% 9,80
|
|MTRKS
|65,15
|4.413.111
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.359.046
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|48.719.690
|% -9,91
|
|HKTM
|19,31
|560.658.012
|% -9,85
|
|THYAO
|70,10
|4.643.164.297
|% 0,57
|
|PETKM
|14,01
|4.488.520.716
|% 6,95
|
|YKBNK
|6,93
|2.889.647.923
|% -1,00
|
|HALKB
|7,76
|2.856.372.577
|% 8,84
|
|GARAN
|24,58
|2.573.310.822
|% -1,68
|
|YKBNK
|6,93
|2.889.647.923
|% -1,00
|
|HALKB
|7,76
|2.856.372.577
|% 8,84
|
|PETKM
|14,01
|4.488.520.716
|% 6,95
|
|EKGYO
|3,96
|1.210.479.786
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,65
|1.945.997.138
|% 9,92
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1803
|18,1904
|% 0,14
|
|Euro
|18,1856
|18,1908
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2397
|21,3462
|% -0,10
|
|Frank
|18,7224
|18,8352
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8276
|4,8519
|% 0,15
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-1,53
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.863
|-22,00
|
|Tam
|6.808
|6.860
|-71,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,04
|