***EGPRO* *AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2022 09:10
***EGPRO******AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT, EGPRO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,4888888 TL Teorik Fiyat: 46,051 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AKGRT.E %163,39869 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,431 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074529
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5581
18:0518,7650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,7301
18:05997,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 997,57
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
994,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6047
|18,6113
|% 0,02
|
|Euro
|18,7356
|18,7650
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,5630
|21,6711
|% -0,00
|
|Frank
|18,7995
|18,9128
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,26
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.707
|6.786
|18,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|9,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.660
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,03
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516