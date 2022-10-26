***EGPRO* *AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGPRO******AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKGRT, EGPRO27.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE PROFIL EGPRO 1,4888888 1,3399999Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaAKSIGORTA AKGRT 163,39869 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074362BIST