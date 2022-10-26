***EGPRO* *AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.10.2022 17:00
***EGPRO******AKGRT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKGRT, EGPRO
27.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE PROFIL EGPRO 1,4888888 1,3399999
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
AKSIGORTA AKGRT 163,39869 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074362
BIST
17:033.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -8,95
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:0318,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:0318,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1273
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:03996,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,76
|Açılış
|: 996,55
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:03
|HEDEF
|11,00
|49.621.597
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.781.702
|% 9,99
|
|MRSHL
|340,80
|37.617.220
|% 9,97
|
|ULUUN
|34,66
|420.813.093
|% 9,96
|
|TRCAS
|23,84
|148.113.781
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|59.213.367
|% -9,93
|
|UFUK
|62,90
|3.661.020
|% -7,02
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|OZRDN
|15,57
|28.919.833
|% -6,32
|
|ISGYO
|8,28
|1.290.856.295
|% -6,02
|
|THYAO
|99,90
|4.543.822.401
|% -0,60
|
|AKBNK
|15,67
|2.998.221.291
|% 0,97
|
|ASELS
|32,78
|2.629.982.048
|% 2,76
|
|TUPRS
|366,90
|2.262.730.157
|% -2,03
|
|SISE
|33,52
|2.242.179.799
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,55
|1.672.853.972
|% 0,44
|
|TSKB
|3,07
|1.018.777.064
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,09
|683.417.424
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,67
|2.998.221.291
|% 0,97
|
|ODAS
|7,98
|1.465.924.566
|% 3,50
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6069
|% 0,02
|
|Euro
|18,6688
|18,6781
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,4648
|21,5725
|% 0,88
|
|Frank
|18,7371
|18,8500
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|14,12
|
|Altın Gr.
|996
|997
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.768
|18,00
|
|Tam
|6.700
|6.766
|8,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|1,06
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18YAYLA
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 301, 283 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 3, 964 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 53, 017.00 milyon TL de
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17:17ORGE
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 332, 455 adet işlem
-
17:15CONSE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 073, 590 adet işlem
-
17:14ACSEL
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 166, 832 adet işlem