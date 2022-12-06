***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 16:00
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084820
BIST
17:165.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,54
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1618,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1619,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0405
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:161.065,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.065,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BARMA
|122,10
|32.830.859
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|775.794.512
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.773.508
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.611.689
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.921.552
|% -9,91
|
|EUREN
|75,50
|1.373.541.006
|% -9,85
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|KRDMD
|17,24
|12.816.257.496
|% 6,22
|
|THYAO
|136,40
|8.189.341.200
|% -1,59
|
|EREGL
|42,76
|6.506.222.592
|% 0,75
|
|SISE
|40,44
|4.718.838.814
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,36
|3.916.838.478
|% 0,49
|
|KRDMD
|17,24
|12.816.257.496
|% 6,22
|
|EKGYO
|7,31
|3.646.871.557
|% 0,55
|
|ADESE
|1,86
|547.760.456
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,36
|3.916.838.478
|% 0,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.249.683.767
|% 1,38
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6440
|% 0,03
|
|Euro
|19,5769
|19,5893
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6784
|22,7921
|% 0,23
|
|Frank
|19,7778
|19,8969
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,91
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,62
|