***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-172.098 3.618.532 102.602.917 -106.049.351 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.760.587 2.506.550 -814.606 -814.606 -814.606Dönem Karı (Zararı)-814.606 745.963 745.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.760.587 2.506.550 0 -68.643 -68.643Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)443.373 649.025 1.092.398 1.092.398Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)728.498 -1.253.580 -525.082 105.611 -419.471Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -4.750.579 91.952 -5.972.570 91.079.787 -5.894.579 2.433.339 32.379.717 193.821.979 -814.606 391.195.936 122.822 391.318.758Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-3.706.374 3.706.374 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-172.098 0 37.158.058 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.248.841 805.831 14.134.393 16.189.065 79.637 16.268.702Dönem Karı (Zararı)14.134.393 14.134.393 79.637 14.214.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.248.841 805.831 2.054.672 2.054.672Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.652.082 0 1.652.082 1.652.082Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 762.890 762.890 -70.037 692.853Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -6.372.750 91.952 -5.972.570 90.735.591 -7.554.245 230.524 32.379.717 237.585.240 14.134.393 444.079.348 122.198 444.201.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.124.977 43.283.969Dönem Karı (Zararı)14.214.030 -814.606Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.214.030 -814.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.313.485 32.619.281Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 25.047.804 22.873.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.727.885 802.630Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 13.796.216 519.487Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.931.669 283.143Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.576.534 3.786.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.457.856 3.336.642Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler182.565 -310.500Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-63.887 759.891Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.255.371 1.360.377Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.348.903 -16.939.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 13.105.002 21.367.507Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.500.728 -3.067.522Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.879.352Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.408.248 1.621.800Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.408.248 1.621.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.651.760 2.546.063Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.171.245 -371.097Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.171.245 -371.097İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.372.615 13.859.129Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 12.464.068 62.950.107İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.079.529 -6.777.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)25.543.597 69.727.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.417.614 2.684.969İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.417.614 2.684.969Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -49.884.117 -19.806.231Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -715.315 -2.733.189Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -901.961 -43.985.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.024.132 9.699.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.122.171 -53.684.685Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)51.686.425 9.819.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.141.129 4.928.940Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-178.589 2.994.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.319.718 1.934.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.900.130 45.663.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -517.867 -2.379.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -6.257.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.210.398 4.699.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.386.031 143.902Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.386.031 143.902Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.914.251 -10.529.084Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.914.251 -10.529.084Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.154.886 -1.517.549Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar234.829 -337.666Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar234.829 -337.666Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz6.348.903 16.939.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.881.167 -145.754.014Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-30.417.289 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -30.417.289İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.652.082 1.092.398Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.652.082 1.092.398Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 55.165.281 209.857.993Kredilerden Nakit Girişleri55.165.281 209.857.993Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -10.887.896 -293.951.151Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.887.896 -293.951.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -12.011.847 -7.303.073Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-2.803.124 -14.762.427Ödenen Temettüler-20.117.100Ödenen Faiz-11.578.374 -20.570.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.454.208 -97.770.834Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.865.962 2.699.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.320.170 -95.071.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.946.450 276.072.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 274.266.620 181.000.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 274.266.620 207.946.450Finansal Yatırımlar5 30.417.289 0Ticari Alacaklar339.369.624 363.501.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 53.655.623 40.576.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 285.714.001 322.925.050Diğer Alacaklar52.453.414 45.180.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar50.598.626 43.984.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.854.788 1.196.473Türev Araçlar2.617.483 1.222.607Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.617.483 1.222.607Stoklar6 180.436.503 134.484.055Peşin Ödenmiş Giderler7 5.872.462 3.062.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 5.304.572 7.689.397Diğer Dönen Varlıklar2.909.146 3.265.200ARA TOPLAM893.647.113 766.352.267Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.165.115 5.320.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR897.812.228 771.672.268DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarDiğer Alacaklar1.355.808 1.210.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.355.808 1.210.681Maddi Duran Varlıklar10 393.128.766 401.171.711Kullanım Hakkı Varlıkları11 51.795.948 44.778.937Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.332.765 6.373.753Şerefiye655.882 655.882Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.676.883 5.717.871Peşin Ödenmiş Giderler7 4.727.238 4.962.067Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.515.691Diğer Duran Varlıklar534.643 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR463.390.859 458.497.149TOPLAM VARLIKLAR1.361.203.087 1.230.169.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 129.281.147 114.031.771Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 115.403.194 105.046.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 115.403.194 105.046.593Banka Kredileri9 76.310.136 91.424.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 39.093.058 13.622.056Ticari Borçlar295.335.608 296.609.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 21.565.776 25.589.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 273.769.832 271.019.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.353.078 4.328.829Diğer Borçlar78.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.882Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 147.775.580 96.089.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 147.775.580 96.089.155Kısa Vadeli Karşılıklar6.860.032 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.860.032 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.236.175 3.861.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.236.175 3.861.824ARA TOPLAM710.244.814 626.787.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER710.244.814 626.787.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 185.151.389 154.195.857İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar185.151.389 154.195.857Banka Kredileri9 159.952.661 117.110.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 25.198.728 37.085.244Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 21.605.338 19.226.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 21.605.338 19.226.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.371.310Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.756.727 177.793.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER917.001.541 804.581.508ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.079.348 425.475.311Ödenmiş Sermaye14 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları14 7.840.703 7.840.703Geri Alınmış Paylar (-)14 -6.372.750 -8.024.832Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -5.972.570 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)83.181.346 82.104.603Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83.181.346 82.104.603Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.735.591 90.907.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.554.245 -8.803.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)230.524 3.131.067Yabancı Para Çevrim Farkları230.524 3.131.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 32.379.717 32.379.717Yasal Yedekler14 32.379.717 32.379.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları237.585.240 195.957.918Net Dönem Karı veya Zararı14.134.393 36.985.960Kontrol Gücü Olmayan Paylar122.198 112.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR444.201.546 425.587.909TOPLAM KAYNAKLAR1.361.203.087 1.230.169.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 500.172.593 474.164.734 239.045.011 258.998.209Satışların Maliyeti15 -344.542.159 -341.430.666 -163.950.210 -182.772.687TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.630.434 132.734.068 75.094.801 76.225.522Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)155.630.434 132.734.068 75.094.801 76.225.522Genel Yönetim Giderleri-39.742.761 -36.008.714 -26.838.145 -17.322.298Pazarlama Giderleri-56.974.817 -58.160.317 -27.150.675 -28.259.483Araştırma ve Geliştirme Giderleri-982.196 -1.008.243 -346.372 -481.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 32.969.743 34.433.592 20.024.869 17.980.565Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -53.893.661 -39.939.896 -36.218.644 -20.395.376ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.006.742 32.050.490 4.565.834 27.747.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.493.049 17.351.432 4.637.881 6.563.385Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-187.090 -40.726 -49.059 -18.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.312.701 49.361.196 9.154.656 34.291.477Finansman Gelirleri17 38.500.476 23.657.104 19.446.315 14.447.687Finansman Giderleri17 -73.250.907 -71.286.843 -35.051.378 -38.348.460Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.562.270 1.731.457 -6.450.407 10.390.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.651.760 -2.546.063 3.759.517 -4.767.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -6.547.451 -297.554 -5.132.717 -65.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 10.199.211 -2.248.509 8.892.234 -4.701.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.214.030 -814.606 -2.690.890 5.623.492DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)14.214.030 -814.606 -2.690.890 5.623.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar79.637 -4.473 79.637 -4.473Ana Ortaklık Payları14.134.393 -810.133 -2.770.527 5.627.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,17550000 -0,01010000 -0,03320000 0,06940000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.248.841 -1.760.587 1.248.841 130.155Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.561.051 -2.200.734 1.561.051 162.694Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-312.210 440.147 -312.210 -32.539Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-312.210 440.147 -312.210 -32.539Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar805.831 2.506.550 102.714 -1.541.719Yabancı Para Çevrim Farkları805.831 2.506.550 102.714 -1.541.719Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.054.672 745.963 1.351.555 -1.411.564TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.268.702 -68.643 -1.339.335 4.211.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar79.637 -4.473 79.637 -4.473Ana Ortaklık Payları16.189.065 -64.170 -1.418.972 4.216.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870203BIST