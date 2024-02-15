***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi08.05.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182 TL fiyat ile 4.635.176 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 25.468 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 15.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,03145 olmuştur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEGPRO 15/02/2024 25.468 % 0,03144943 182 % 0,30871517 3.285.117 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249909BIST