***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 19:56
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana ortağı DECEUNINCK N.V. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarını 1 nominal pay değeri 70 TL'den az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı için teklif ederek fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. söz konusu satış işlemlerine aracılık etme konusunda yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089653
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0601
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.079,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.079,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6687
|18,7021
|% 0,21
|
|Euro
|19,8212
|19,8597
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4344
|22,5469
|% 0,18
|
|Frank
|19,9328
|20,0529
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9518
|4,9766
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.291
|7.358
|40,00
|
|Yarım
|3.532
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|3,33
|