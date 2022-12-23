***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana ortağı DECEUNINCK N.V. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarını 1 nominal pay değeri 70 TL'den az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı için teklif ederek fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. söz konusu satış işlemlerine aracılık etme konusunda yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089653BIST