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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2022 19:56
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin ana ortağı DECEUNINCK N.V. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) adet  Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarını 1 nominal pay değeri 70 TL'den az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı için teklif ederek fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. söz konusu satış işlemlerine aracılık etme konusunda yetkilendirilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089653


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Tam 7.291 7.358 40,00  
Yarım 3.532 3.600 22,00  
Çeyrek 1.771 1.800 12,00  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 0,14  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,11  
B. Petrol 84,31 84,31 3,33  
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