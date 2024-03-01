***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Bruno Jozef Maria Humblet'e istifasının kabulü ile yerine görev süresini tamamlamak üzere Francis Jozef W VAN EECKHOUT'un TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253943BIST