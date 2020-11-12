***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2020 09:28
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,14 - 22,88 fiyat aralığından 63.560 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 11.11.2020 tarihi itibariyle %0,08 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/11/2020 63.560 1.425.875 75.362.256,97 75.298.696,97 % 93,06 % 93,06 % 92,98 % 92,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888033
BIST
10:461.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,63
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:467,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:469,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0638
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,2980
En Düşük
9,1713
10:46472,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,61
|Açılış
|: 472,69
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|Önceki Kapanış
|: 467,00
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474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|1.145,80
|39.629.302
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.940.114
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.607.000
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.499.954
|% 9,97
|
|ITTFH
|2,01
|56.020.278
|% -10,27
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|GARAN
|8,62
|2.068.351.231
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,90
|731.492.945
|% 3,57
|
|THYAO
|11,94
|639.904.788
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,35
|609.329.939
|% 2,09
|
|SISE
|6,88
|560.828.163
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,90
|731.492.945
|% 3,57
|
|GARAN
|8,62
|2.068.351.231
|% 1,41
|
|KRDMD
|4,10
|510.293.005
|% 3,54
|
|EKGYO
|1,92
|235.006.275
|% 1,05
|
|VAKBN
|4,87
|484.152.078
|% 1,88
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8444
|7,8485
|% 0,69
|
|Euro
|9,2431
|9,2526
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,3259
|10,3776
|% 0,58
|
|Frank
|8,5430
|8,5945
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0893
|2,0998
|% 0,86
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,15
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|0,10
|
Seans Raporu
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