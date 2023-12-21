***EGSER* *AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2023 18:28
***EGSER******AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVHOL, EGSER]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E ve EGSER.E payları 22/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227853
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0297
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2907
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1870
En Düşük
31,8351
18:051.912,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,26
|Açılış
|: 1.912,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1539
|29,1583
|% 0,09
|
|Euro
|32,1326
|32,1578
|% 0,92
|
|Sterlin
|36,8207
|37,0053
|% 0,39
|
|Frank
|33,8529
|34,0568
|% 0,77
|
|Riyal
|7,7489
|7,7878
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|961,89
|963,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,47
|1.204,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,67
|2.040,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
-
17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem