***EGSER* *BASGZ* *YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.05.2023 16:48
***EGSER******BASGZ******YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BASGZ, EGSER, YUNSA
04.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BASKENT DOGALGAZ GMYO BASGZ 1,16 1,16
YUNSA YUNSA 5,1155454 4,6039908
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
EGE SERAMIK EGSER 280,00000 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146357
BIST
16:554.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -35,96
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5519,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5521,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1290
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:551.261,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.261,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:51
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.448.775
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,99
|63.209.385
|% 9,22
|
|ISMEN
|45,32
|157.621.838
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.851.578
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.494
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.070.318
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.938.659
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|THYAO
|126,40
|3.561.077.196
|% 0,08
|
|EREGL
|31,08
|2.083.199.754
|% -3,60
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|TUPRS
|66,60
|1.903.883.048
|% 1,91
|
|KOZAL
|16,36
|1.912.478.227
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,54
|637.324.544
|% -3,65
|
|EUPWR
|82,65
|7.461.762.738
|% 4,69
|
|YKBNK
|9,21
|801.289.545
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,63
|729.649.654
|% -0,75
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4584
|19,4875
|% 0,13
|
|Euro
|21,5202
|21,5291
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2765
|24,3983
|% 0,35
|
|Frank
|21,8250
|21,9564
|% 0,59
|
|Riyal
|5,1764
|5,2024
|% 0,06
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,31
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.470
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 64 kaybederek (% -1.60 ) 3, 984
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, MTRYO, VKING, DMSAS, ECZYT, GOZDE, AVGYO, PAMEL, SAMAT, GLCVY
-
17:05
PAGYO, AVHOL, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
BRKVY, UZERB, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 21 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 207 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 4 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem