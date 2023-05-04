***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.05.2023 09:23
***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 12/05/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146631
BIST
10:164.532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 45,58
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.537
En Düşük
4.470
10:1619,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4889
En Düşük
19,4503
10:1621,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0877
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,7061
En Düşük
21,5260
10:161.275,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.275,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.273,95
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ASUZU
|136,80
|26.953.135
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|12.365.750
|% 9,96
|
|DAGHL
|10,06
|2.685.316
|% 9,95
|
|AVHOL
|21,56
|13.335.119
|% 9,94
|
|INTEM
|82,75
|10.219.836
|% 7,47
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|IHAAS
|157,90
|3.049.268
|% -6,84
|
|DIRIT
|5,11
|659.509
|% -5,37
|
|EKSUN
|58,40
|3.877.904
|% -4,89
|
|TMPOL
|21,48
|103.128
|% -4,87
|
|THYAO
|128,60
|590.189.468
|% -0,46
|
|EUPWR
|80,10
|388.970.420
|% 2,10
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|EREGL
|31,28
|159.801.148
|% -0,06
|
|TUPRS
|68,05
|150.338.683
|% -1,38
|
|EKGYO
|5,55
|94.773.826
|% 0,36
|
|KOZAL
|16,40
|186.243.835
|% 0,24
|
|ISCTR
|10,66
|76.113.985
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,40
|67.078.935
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,80
|91.038.688
|% 0,66
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4783
|19,4824
|% 0,07
|
|Euro
|21,5917
|21,6205
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,4111
|24,5335
|% 0,16
|
|Frank
|21,9354
|22,0675
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1784
|5,2044
|% 0,11
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,01
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.510
|4.612
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.313
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,03
|16,06
|0,04
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|0,94
|
Seans Raporu
10:16
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10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 45 artarak (% 0.83 ) 5, 019
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