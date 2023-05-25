***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.05.2023 09:15
***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.BE (Kaydi Pay, Miktar: 410.246,35 TL nominal, Aracı: TKY, Kapanış Tarihi: 25.05.2023) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153695
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9179
En Düşük
19,8779
18:0521,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0917
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.252,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.255,33
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|IDGYO
|2,99
|978.360
|% 0,00
|
|ISBTR
|40.000,00
|200.000
|% 0,00
|
|ATLAS
|2,38
|1.158.628
|% 0,00
|
|ATAGY
|5,09
|1.923.937
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|CASA
|116,80
|503.925
|% 0,00
|
|CMENT
|53,50
|176.066
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9108
|19,9175
|% 0,14
|
|Euro
|21,4163
|21,4707
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,4983
|24,6211
|% -0,10
|
|Frank
|21,8668
|21,9985
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2925
|5,3190
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.583
|4.715
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.285
|2.343
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
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17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem