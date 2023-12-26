***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.12.2023 09:38
***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/12/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229161
BIST
'
11:237.295
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 29,68
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2329,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1830
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2332,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3388
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:231.945,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,13
|Açılış
|: 1.946,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SMRTG
|53,80
|57.812.243
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,36
|14.864.270
|% 8,07
|
|IZMDC
|5,42
|53.348.456
|% 7,97
|
|HATSN
|45,90
|83.753.405
|% 7,44
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.414.817
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.214.718
|% -9,98
|
|KUYAS
|49,20
|36.264.151
|% -9,97
|
|AZTEK
|90,75
|19.419.037
|% -9,97
|
|THYAO
|230,30
|2.051.730.675
|% 1,81
|
|TUPRS
|142,10
|1.106.581.416
|% 2,23
|
|AKBNK
|38,12
|719.418.448
|% 0,21
|
|ISCTR
|22,62
|717.371.499
|% 0,00
|
|ASELS
|44,04
|699.069.862
|% -0,32
|
|ISCTR
|22,62
|717.371.499
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,94
|621.145.163
|% -0,60
|
|EKGYO
|6,89
|169.389.325
|% -0,29
|
|SKBNK
|5,11
|118.926.403
|% -9,88
|
|ODAS
|7,64
|150.603.555
|% 1,19
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3249
|29,3332
|% 0,62
|
|Euro
|32,3479
|32,3692
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,1328
|37,3190
|% 0,56
|
|Frank
|34,1095
|34,3150
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7954
|7,8345
|% 0,51
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,46
|976,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,18
|1.197,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,57
|2.063,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36PRZMA
Yüzde 8.01 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 149 adet işlem
-
11:35FLAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 373 adet işlem
-
11:34AEFES
Yüzde 4.16 oranında artışla 135.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 820 adet işlem
-
11:33FLAP
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 650 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 7, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 220.00 milyon TL de