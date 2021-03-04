***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:27
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915056
BIST
10:211.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:217,4362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:218,9775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:21410,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 410,86
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:21
|KRVGD
|18,59
|111.603.974
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,06
|23.486.329
|% -9,87
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,55
|8.524.810
|% -7,67
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|GOZDE
|8,42
|129.783.032
|% 6,18
|
|KRDMD
|7,06
|120.188.255
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,19
|113.199.008
|% 9,95
|
|PETKM
|5,81
|231.426.584
|% 1,40
|
|TSKB
|1,69
|62.767.928
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,43
|84.749.721
|% 0,00
|
|THYAO
|14,93
|318.169.075
|% 0,07
|
|DOHOL
|3,34
|66.016.610
|% 0,60
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4303
|7,4362
|% -0,12
|
|Euro
|8,9719
|8,9775
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,3401
|10,3919
|% -0,19
|
|Frank
|8,0512
|8,0997
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% -0,22
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,83
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,53
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