***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:15
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008624
BIST
11:142.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 39,34
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.052
En Düşük
2.033
11:1414,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2047
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6601
En Düşük
14,4349
11:1416,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2911
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0955
En Düşük
15,7698
11:14962,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,68
|Açılış
|: 962,70
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
964,26
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GZNMI
|16,94
|129.811
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|244.600
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|SASA
|55,35
|682.889.094
|% 9,06
|
|AVOD
|1,87
|36.074.257
|% 8,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,41
|11.582.739
|% -3,81
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|BRLSM
|9,32
|7.907.376
|% -3,42
|
|EDIP
|3,44
|3.811.462
|% -3,37
|
|THYAO
|26,22
|1.474.053.268
|% 3,64
|
|KRDMD
|15,05
|1.176.620.830
|% 3,15
|
|KOZAL
|145,10
|1.027.072.901
|% 0,35
|
|SISE
|13,45
|850.897.512
|% 4,18
|
|SASA
|55,35
|682.889.094
|% 9,06
|
|KRDMD
|15,05
|1.176.620.830
|% 3,15
|
|SISE
|13,45
|850.897.512
|% 4,18
|
|THYAO
|26,22
|1.474.053.268
|% 3,64
|
|ODAS
|1,45
|72.791.426
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,66
|166.580.581
|% 1,10
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6438
|14,6553
|% 1,42
|
|Euro
|16,0598
|16,0955
|% 1,84
|
|Sterlin
|19,1499
|19,2459
|% 1,40
|
|Frank
|15,6934
|15,7880
|% 1,24
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 1,21
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.045
|-5,88
|
|Altın Gr.
|962
|963
|8,55
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,47
|0,18
|
|B. Petrol
|129
|129
|1,16
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 126, 292 adet işlem
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11:28HEKTS
Yüzde 5.17 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 899, 726 adet işlem
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11:27TEKTU
Yüzde 5.38 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 097, 569 adet işlem
-
11:26SASA
Yüzde 9.36 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 038, 958 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 4 artarak (% 1.97 ) 2, 303