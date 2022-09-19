***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:18
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063986
BIST
16:143.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -54,45
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
16:1418,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3010
En Düşük
18,2293
16:1418,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:14979,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,50
|Açılış
|: 979,97
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:12
|SMRTG
|45,98
|106.906.958
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.765.813
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.012.197
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.979.529
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|142.103.245
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.948.629
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.632.682
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.670.639
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.200.178
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|GARAN
|20,20
|3.587.988.607
|% -7,25
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|ISCTR
|8,35
|2.192.199.014
|% -4,68
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2898
|18,3058
|% 0,27
|
|Euro
|18,3269
|18,3440
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7497
|20,8537
|% -0,18
|
|Frank
|18,8586
|18,9722
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,73
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-24,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|88,88
|88,88
|-2,47
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27ASELS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 167, 734 adet işlem
-
16:26IHLAS
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 050, 006 adet işlem
-
16:25GARAN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 913, 764 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 71 kaybederek (% -2.15 ) 3, 589
-
16:24XU100
Endeks 3, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 43, 052.00 milyon TL de