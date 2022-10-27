***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 16:54
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074672
BIST
16:433.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -30,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:4318,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:4318,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1246
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:43993,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,77
|Açılış
|: 993,65
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FONET
|13,75
|138.008.307
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.748.953
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.063.933
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.459.634
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,68
|31.887.229
|% -5,93
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,25
|7.577.690.712
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,37
|2.853.468.845
|% -2,60
|
|PETKM
|13,56
|2.299.765.546
|% 1,42
|
|SISE
|33,36
|2.240.121.631
|% -1,88
|
|TUPRS
|374,60
|2.196.964.769
|% 1,82
|
|TSKB
|3,12
|965.440.323
|% 0,97
|
|EKGYO
|4,51
|1.382.525.365
|% -1,31
|
|SKBNK
|2,12
|400.224.620
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,37
|2.853.468.845
|% -2,60
|
|PETKM
|13,56
|2.299.765.546
|% 1,42
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6209
|% 0,07
|
|Euro
|18,6313
|18,6443
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,5250
|21,6329
|% -0,18
|
|Frank
|18,7295
|18,8423
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-5,65
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-37,00
|
|Tam
|6.669
|6.725
|-43,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|1,04
|