***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:20
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080017
BIST
11:114.675
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 105,05
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.632
11:1118,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:1119,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1537
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:111.065,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.065,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BRLSM
|22,22
|67.291.206
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|84.250.640
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|135.547.757
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|14.364.342
|% 9,95
|
|BNTAS
|6,44
|28.015.042
|% -3,30
|
|GRSEL
|18,64
|10.840.184
|% -3,17
|
|IDEAS
|41,00
|7.990.207
|% -3,12
|
|GZNMI
|51,30
|92.287.338
|% -2,84
|
|KRVGD
|19,46
|34.874.726
|% -2,80
|
|KONTR
|192,00
|1.050.121.806
|% 7,74
|
|ENJSA
|27,36
|391.808.631
|% 5,72
|
|GESAN
|247,60
|195.181.957
|% 2,61
|
|PRDGS
|10,39
|167.710.567
|% 8,46
|
|GWIND
|24,58
|150.270.738
|% 8,19
|
|PRDGS
|10,39
|167.710.567
|% 8,46
|
|CONSE
|10,22
|144.555.678
|% 8,03
|
|KRPLS
|10,27
|136.821.808
|% -2,75
|
|MOBTL
|3,30
|38.832.104
|% -0,90
|
|SEGYO
|1,95
|18.625.727
|% 1,56
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6134
|% 0,05
|
|Euro
|19,3628
|19,3742
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,9353
|22,0453
|% 0,60
|
|Frank
|19,7221
|19,8409
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,04
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,82
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.047
|7.172
|38,00
|
|Yarım
|3.422
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.753
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-0,53
|
Seans Raporu
11:11
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-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 02 artarak (% 2.46 ) 4, 119
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, JANTS, IEYHO, KARSN, YEOTK, BRLSM, AKENR, MIATK
-
11:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, MNDRS
-
11:26
HUNER, YAYLA, KUVVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:26
RYSAS, GARFA, SNGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında