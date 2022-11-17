***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:22
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080785
BIST
14:304.567
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -101,35
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:3018,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:3019,2628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0702
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:301.055,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.055,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:30
|MTRKS
|42,90
|130.848.276
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.604.469
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.947.818
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|20.347.638
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.116.506
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.264.405.577
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|878.072.502
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.251.158.939
|% 3,35
|
|EREGL
|37,88
|4.810.470.743
|% 2,27
|
|ASELS
|41,06
|3.666.508.703
|% 3,06
|
|KONTR
|203,00
|3.550.217.506
|% -5,84
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|EKGYO
|5,54
|1.529.010.172
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,19
|846.031.446
|% 3,57
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|HALKB
|9,90
|2.416.950.818
|% -3,70
|
|YKBNK
|10,54
|2.403.207.546
|% -3,92
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6210
|% 0,17
|
|Euro
|19,2515
|19,2628
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,9950
|22,1053
|% -0,42
|
|Frank
|19,5328
|19,6505
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,17
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-11,18
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.019
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.408
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-1,15
|
Seans Raporu
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