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***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

17.11.2022 10:22
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080785


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MEGAP 6,49 67.570.335 % 10,00  
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Yarım 3.408 3.486 -15,00  
Çeyrek 1.704 1.743 -7,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,03 -0,43  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 -0,21  
B. Petrol 91,71 91,71 -1,15  
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