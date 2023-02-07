***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:36
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110556
BIST
14:004.654
En Yüksek
|Değişim
|: -5,61%
|| -276,63
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0018,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0020,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0342
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:001.133,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.133,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KONYA
|2.964,50
|90.779.301
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|CMBTN
|506,70
|49.336.609
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|962.093.217
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|115.675.852
|% 9,96
|
|BTCIM
|35,10
|204.057.120
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.418.278
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.014.990
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.466.320
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.175.559
|% -10,00
|
|THYAO
|130,40
|2.475.917.002
|% -6,79
|
|ASELS
|53,70
|2.104.468.217
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,22
|1.988.421.153
|% -2,49
|
|KOZAL
|510,30
|1.360.878.946
|% -2,52
|
|TUPRS
|542,00
|1.333.279.465
|% -6,37
|
|KRDMD
|17,22
|1.988.421.153
|% -2,49
|
|EKGYO
|6,85
|464.263.678
|% -5,78
|
|YKBNK
|8,40
|506.872.270
|% -5,41
|
|BUCIM
|6,01
|318.027.434
|% 7,71
|
|AKBNK
|15,33
|716.468.508
|% -5,37
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8153
|18,8443
|% 0,10
|
|Euro
|20,1721
|20,1786
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5223
|22,6352
|% -0,19
|
|Frank
|20,2545
|20,3765
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0033
|5,0283
|% 0,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,49
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.700
|7.750
|-38,00
|
|Yarım
|3.762
|3.792
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|1,71
|