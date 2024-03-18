***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2024 17:19
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarihinde(bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız dış denetimi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Nexia Türkiye)'nin görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259880
BIST