***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2023 18:30
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden sermaye artırımına ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin değişikliği için izin verilmesi talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121852
BIST
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|BRKVY
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|LIDFA
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|SDTTR
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|411.372.350
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|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
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|SOKE
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|530.484.412
|% 9,99
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|ULUSE
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|DOAS
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|1.708.799.026
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|UZERB
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|RAYSG
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|ISKUR
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|680.000
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|AKBNK
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|% 7,04
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|ASTOR
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|% -5,42
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|% 9,94
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|YKBNK
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|% 8,22
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|EREGL
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|4.749.368.675
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|YKBNK
|11,59
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|% 8,22
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|ISCTR
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|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
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|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
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|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,9381
|18,9434
|% 0,12
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|Euro
|19,9804
|19,9888
|% 0,14
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|Sterlin
|22,3620
|22,4741
|% 0,24
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|Frank
|20,0515
|20,1723
|% 0,23
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|Riyal
|5,0299
|5,0552
|% 0,10
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,21
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|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|1,94
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.528
|7.596
|13,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,01
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|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,79
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